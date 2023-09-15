На Урале грузовик столкнулся с тепловозом на закрытом переезде

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. Пострадал водитель.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась вчера на 8 км автодороги "Нижняя Тура – Качканар". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Жак" выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Шлагбаум при этом был закрыт.

В результате ДТП шофер грузовика был доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь. Водитель тепловоза не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.