15 Сентября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале грузовик столкнулся с тепловозом на закрытом переезде

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. Пострадал водитель.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась вчера на 8 км автодороги "Нижняя Тура – Качканар". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Жак" выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Шлагбаум при этом был закрыт.

ДТП на железнодорожном переезде в Свердловской области(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП шофер грузовика был доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь. Водитель тепловоза не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

ДТП на железнодорожном переезде в Свердловской области(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: грузовик, ДТП, тепловоз, водитель


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