Полиция разыскивает екатеринбуржца, вовлекшего в кражу ребенка

В полиции Екатеринбурга разыскивают местного жителя, вовлекшего в свои криминальные дела несовершеннолетнего. Накануне Дня знаний двое молодых людей обокрали магазин по улице Шефская, 101.

Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, 29 августа двое парней вошли в магазин - у младшего был рюкзак за спиной. Остановившись у полок с шампунем, старший открыл ранец сообщника и начал уверенно набивать его косметическими средствами, после чего оба покинули торговую точку. Сумма украденного товара оценивается в несколько тысяч рублей. Инцидент записали камеры видеонаблюдения.

Полиция просит граждан помочь с опознанием похитителей и сообщить имеющуюся информацию по телефону +7(992) 348-18-48. Конфиденциальность гарантируется.

Полицейские также призывают самого подозреваемого или законных представителей его несовершеннолетнего соучастника добровольно явиться в отдел полиции № 14 (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.