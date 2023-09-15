В Сургуте по проекту "Северная оса" аттестованы операторы БПЛА

Будущие бойцы, прошедшие в Сургуте обучение основам управления беспилотными летательными аппаратами в рамках проекта "Северная оса", сдали экзамен перед тем, как применить свои знания на практике. Выпускники вместе с оборудованием отправились служить по контракту в зону проведения СВО.

Экспериментальный проект запустили в 2023 г. В июле для Министерства обороны была подготовлена первая группа специалистов из Югры и других регионов России.

Проект «Северная оса» реализуется при поддержке Администрации и Главы города Сургута Андрея Филатова. Инициатива поддержана Правительством Югры.

«Сегодня получили удостоверения операторов БПЛА новые участники проекта „Северная Оса“. Это второй поток обучения. В ближайшие дни новые специалисты отправятся в воинские части в зону спецоперации», — подчеркнул Глава Сургута Андрей Филатов в своих соцсетях.

Одни из лучших условий для прохождения службы по контракту – именно в Сургуте. К региональным выплатам добавилась муниципальная в размере 150 тыс. руб. от города Сургута. Помимо этого, записавшихся на контрактную службу в Сургуте обеспечивают тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и армейской аптечкой. Иногородним полностью компенсируют проезд и проживание в Сургуте до отбытия в часть.

Для консультации граждан по вопросам контрактной службы в Сургуте работают пункты информирования в аэропорту Сургута и во временном здании ж/д вокзала. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу Просвещения, 19, каб.104. Предварительная запись возможна по телефону +7-982-596-82-75. Также работает этот бот в Telegram.

Теперь в Сургуте экзамен сдал уже второй поток. В числе обучающихся – уроженка Макеевки с позывным "Звездочка", которая с юных лет связана с тяготами армейской жизни. О специалистах, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО, координаторы проекта получили положительные отзывы.





Бойцы учились управлять беспилотными летательными аппаратами, начиная с симуляторов и заканчивая реальными полетами, решали тактические задачи, погружались в тему ремонта и сборки БПЛА. Экзамен сдавали в условиях, приближенных к боевым. "Шериф" по специальности взрывотехник. Но считает, что уметь надо многое, поэтому поделился своим опытом с коллегами по обучению.

"Раньше я служил в погранвойсках. Старая школа, времен СССР, учили очень хорошо. Что-то осталось, что-то вспоминал. Здесь инструктора хорошие, потихоньку научился. Если есть желание, всему можно научиться", – считает оператор БПЛА "Шериф".

"Вихрь" – инструктор группы, которой предстоит отправиться в зону боевых действий. Он обучает операторов управлять разными видами дронов. Когда-то "Вихрь" считал управление БПЛА увлечением, но потом понял, что назрела жизненная необходимость передавать знания и опыт другим.

"Это опыт и навыки, которые нужно прививать, объяснять. Физико-моторные навыки работы пальцами, обучаются этому несколько недель. Будут набираться еще группы. Работа операторов всегда командная, поэтому здесь учатся и тому, чтобы быть единым целым", – сказал инструктор.





Среди полученных бойцами навыков – умение адаптировать дроны под требуемые задачи. Все курсанты после прохождения испытаний получили удостоверения операторов БПЛА.