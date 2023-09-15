Перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink

Перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это произошло из-за непогоды, пишет "Интерфакс". Теперь его предполагается осуществить в пятницу в 23.38 по времени Восточного побережья США (в субботу в 6.38 мск).

Напомним, в начале сентября SpaceX провела успешный запуск второй партии из 13 спутников в рамках программы Proliferated Warfighter для Агентства космического развития (SDA, структура космических войск США). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 17.25 по московскому времени с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.