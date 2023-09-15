Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Эдуарда Голикова, обвиняемого в гибели 16-летней Даны в Каменске-Уральском.

Напомним, 1 сентября мужчине, задержанному по делу о смерти девушки, было предъявлено обвинение в убийстве и краже ее телефона. По решению суда уралец был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, апелляцию на арест подал адвокат Голикова. Сегодня ее рассмотрели в закрытом заседании.

В итоге областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Жалоба оставлена без удовлетворения, а судебный акт в силе.

Под стражей обвиняемый пробудет до 10 октября 2023 года.

Напомним, ранее отец Даны рассказал, как, по его мнению, могли убить его дочь. Также сообщалась предварительная причина смерти девушки.