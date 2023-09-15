Стало известно, бренды из каких стран скоро появятся в России

Более половины западных брендов, которые могут выйти на российский рынок в 2023-2024 годах, являются турецкими.

Как сообщила директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева, о своем намерении объявили бренды из различных стран, среди которых 35 из Индии, Ирана и Турции. Из них 24 – из Турции, восемь - из Ирана, три - из Индии. Наиболее представленной традиционно является категория "одежда и обувь", ее доля - 80%. На общепит приходится 11%, и по 3% - на категории "аксессуары", "товары для дома", "косметика и парфюмерия.

Также прийти в Россию готовы и бренды одежды 8 seconds и Juun.J из Южной Кореи, ритейлер Deha из Италии, специализирующийся на одежде для занятий танцами, семейная сеть магазинов Marwin by Meloman и бренд одежды Kirpi из Казахстана, парфюмерную компанию "Азмирли" из Белоруссии.

Бренды из Италии и Испании, от которых есть запросы на работу в России, в основном представляют мужскую и женскую одежду, а также спортивные товары. Сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает РИА "Новости".