15 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Пассажирам хотят выплачивать компенсацию за перенаправленные из-за БПЛА рейсы

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился в Госдуму России с предложением ввести компенсацию стоимости авиабилетов из-за перенаправления рейсов из одного аэропорта в другой при угрозах атак беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, россияне жалуются на отмены рейсов или перенаправление их в другие аэропорты в связи с введением ограничений на полеты в Московском авиаузле. В результате граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужном направлении. Если были приобретены невозвратные билеты, то вернуть не представляется возможным, указал Зотов.

Он предлагает внести соответствующий пункт в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Норма будет актуальна и в случаях перенаправления самолетов в другие воздушные гавани по метеоусловиям.

Как заявили в Минтрансе, если пассажир опоздал на стыковку по причине того, что самолет направили в другой аэропорт, то пассажиру должны вернуть плату в полном объеме.

Авиаперевозчики по-разному отнеслись к инициативе.

"Уральские авиалинии" не поддерживают предложение, поскольку перевозчик понесет дополнительные расходы. "ИрАэро" сообщила, что эти обстоятельства уже регулируются законами. В Red Wings сообщили, что, выбирая невозвратный тариф, пассажир сам берет на себя возможные риски. В S7 Airlines говорят, что при задержке или отмене рейса в рамках единой перевозки пассажир может получить возврат средств, независимо от типа тарифа, сообщают "Известия".

 

Теги: беспилотники, авиация, авиакомпания


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