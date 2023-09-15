15 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Минфин: доля льготной ипотеки должна снизиться до 50%

В Министерстве финансов России хотят снизить долю льготных ипотечных программ на первичном рынке до 50%.

Как заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, в настоящее время она достигает 80–90%. Ранее кабмин уже повысил первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.

В текущем году выдачи субсидируемых ипотечных кредитов подскочили, заявили в банках. Как отметили финансовые учреждения, на рынке недвижимости есть ценовой перегрев. По словам экспертов, программу с господдержкой следует продлить, но адресно. Это поможет выровнять стоимость жилья и помочь тем, кому они действительно нужны, сообщают "Известия".

Ранее правительство России повысило с 15% до 20% первоначальный взнос по всем программам льготной ипотеки. Это следует из постановления №1474.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 13.09.2023 11:25 Мск Правительство России повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%

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