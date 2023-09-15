СМИ: главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько будет отправлен в отставку.

Это произойдет в ближайшие дни. Соответствующее решение было принято на уровне кабмина России. Отставка может произойти 15 сентября. Его место могут занять заместитель Владимир Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета и экс-замглавы Росавиации Олег Сторчевой, сообщают "Известия".

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. В мае прошлого года он получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Министерства транспорта Виталия Савельева.