15 Сентября 2023
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Фото: администрация Приморского края

Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре.

На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава города Александр Жорник. После этого глава КНДР отправился на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который производит военные самолеты марки "Су".

Также в рамках своего визита в Россию лидер Ким Чен Ын побывает во Владивостоке, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится гражданская и боевая авиационная техника. "Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть — по линии министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", — сказал российский лидер.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил российского лидера Владимира Путина посетить КНДР.

Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Комсомольск-на-Амуре


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