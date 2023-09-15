Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре.

На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава города Александр Жорник. После этого глава КНДР отправился на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который производит военные самолеты марки "Су".

Также в рамках своего визита в Россию лидер Ким Чен Ын побывает во Владивостоке, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится гражданская и боевая авиационная техника. "Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть — по линии министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", — сказал российский лидер.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил российского лидера Владимира Путина посетить КНДР.