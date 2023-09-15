15 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: в "Сбере" раскритиковали предложение "Почты России" об инфраструктурном сборе

У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент – "Сбер".

Как считает банк, соответствующие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику". Об этом говорится в письме кредитной организации в адрес АНО "Цифровая экономика". Как заявил представитель АНО, постоянно ведется сбор мнений учредителей игроков отраслей по тем или иным инициативам.

Отмечается, что в состав учредителей "Цифровой экономики" входят как крупнейшие интернет-компании, так и "Почта России". "Цифровая экономика» принимает участие в выстраивании диалога всех заинтересованных лиц", – указал представитель АНО.

В "Сбере" считают, что поддержка социально значимых убыточных объектов "Почты" возможна лишь от государства. Против "квазиналога" с e-commerce в пользу "Почты России" выступили и Сбербанк, и все ключевые игроки отрасли, сообщают "Ведомости".

Ранее российские маркетплейсы и интернет-магазины предложили "Почте России" "неденежную" альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота.

Теги: Сбер, Почта России


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Ранее 22.08.2023 04:01 Мск СМИ: маркетплейсы и "Почта России" обсуждают альтернативу инфраструктурному платежу
Ранее 03.07.2023 12:05 Мск Новые правила оплаты труда в "Почте России" привели к массовым увольнениям, - "Ъ"

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