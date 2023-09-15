СМИ: в "Сбере" раскритиковали предложение "Почты России" об инфраструктурном сборе

У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент – "Сбер".

Как считает банк, соответствующие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику". Об этом говорится в письме кредитной организации в адрес АНО "Цифровая экономика". Как заявил представитель АНО, постоянно ведется сбор мнений учредителей игроков отраслей по тем или иным инициативам.

Отмечается, что в состав учредителей "Цифровой экономики" входят как крупнейшие интернет-компании, так и "Почта России". "Цифровая экономика» принимает участие в выстраивании диалога всех заинтересованных лиц", – указал представитель АНО.

В "Сбере" считают, что поддержка социально значимых убыточных объектов "Почты" возможна лишь от государства. Против "квазиналога" с e-commerce в пользу "Почты России" выступили и Сбербанк, и все ключевые игроки отрасли, сообщают "Ведомости".

Ранее российские маркетплейсы и интернет-магазины предложили "Почте России" "неденежную" альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота.