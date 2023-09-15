15 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ветеранам боевых в России действий начали отдавать приоритет при найме

Забайкальский край первым из регионов России решил в рамках поддержки военных, вернувшихся со спецоперации, гарантировать им работу.

С этой целью работодателям велели отдавать им приоритет. Постановление об этом подписал заместитель главы региона Александр Костенко. Обеспечить приоритетное трудоустройство должны не только всем госорганам края, но и НКО и индивидуальным предпринимателям. Постановление затронет всех участников спецоперации, в том числе тех, кто принимал участие в качестве добровольца или члена ЧВК, а также ветеранов боевых действий в Донбассе с 2014 года. Органы местного самоуправления обяжут рассказать каждому ветерану о возможности переобучения и доступных вакансиях.

Минэкономразвития региона поручили проинформировать предпринимателей о том, что они смогут получить льготы за трудоустройство участников СВО, а министерство труда и соцзащиты населения обязано будет разработать документы для приоритетного трудоустройства военных и проинформировать работодателей, что они смогут отправить своих сотрудников на переобучение. Бизнесмены и юридические лица будут получать субсидию в 76 тыс. 129 руб. за наем, сообщают "Ведомости".

 

Теги: спецоперация, работа


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