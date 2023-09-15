15 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Минпромторг может закупить еще не производящиеся Lada Aura

Министерство промышленности и торговли России хочет закупить для своих сотрудников машины Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 года.

По данным ведомства, ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке данных автомобилей. На ВЭФ заместитель главы министерства Виктор Евтухов сообщил, что поручение главы государства Владимира Путина о том, что все чиновники должны пользоваться российскими автомобилями, будет исполнено.

Отмечается, что закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение, которое проведет конкурс, по итогам которого будет выбираться поставщик автомобилей, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил, что всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили.

Теги: Минпромторг, автопром, автомобили, Lada Aura


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