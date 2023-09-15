Узбекская диаспора попросила улучшить условия питания мигрантов

Региональная общественная организация "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве" предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания.

Об этом говорится в обращении на имя председателя партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву. В документе говорится о распространяемых в социальных сетях видео, на которых трудовые мигранты, работающие на строительных площадках, массово проводят обеденное время вне рабочего места. Как сказано в обращении, отсутствие мест для питания "создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан Российской Федерации".

Одной из причин обращения узбекской диаспоры мог стать ролик с участием человека в форме правоохранительных органов и обедающих на улице строителей, который предположительно сделан в Санкт-Петербурге. Человек в форме пинает ногами коробки с выпечкой, высыпая еду на землю.

Как считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, сотрудник правоохранительного органа мог превысить должностные полномочия – как в ситуации с незаконной торговлей, когда сотрудник вправе только изъять предмет торговли, так и без таковой.

По мнению главы узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, создание условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители могут приобрести еду, сообщают "Ведомости".