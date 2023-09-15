В "Единой России" прокомментировали высокий результат на выборах

Членам "Единой России" разослали закрытый доклад об итогах прошедших региональных выборов под названием "Единый день голосования – 2023. Итоги".

Его подготовил центральный исполнительный комитет партии. В документе говорится об успехе "Единой России" на прошедших выборах, о поражении ее соперников, а также приводятся примеры курьезов дня голосования – как на участке в Химках не дали проголосовать Человеку-Чебурашке. Ему помешали не большие уши, из-за которых он не зашел в кабину, а отказ снять костюм для подтверждения личности.

Как сообщил замсекретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов, на результат партии повлияло несколько факторов, среди которых "единение вокруг флага", реализация "народной программы" партии, проведение предварительного отбора и подготовка кандидатов к участию в выборах, реализация волонтерских и гуманитарных миссий, активная работа со сторонниками партии и т. д., сообщают "Ведомости".

Ранее руководитель центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала количество бюллетеней, которые признаны недействительными в Единый день голосования (ЕДГ).