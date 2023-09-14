Леонида Слуцкого отстранили от футбола на год за нарушение этики

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий отстранен от спортивной деятельности на год условно. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Согласно информации на сайте союза, Слуцкий нарушил ст. 8 регламента РФС по этике. В связи с этим, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике, ему назначено наказание в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Речь идет об инциденте с футболистом Артемом Дзюбой и журналистом. Последний подошел к спортсмену после матча Матч "Локомотив" - "Крылья Советов", который состоялся 13 августа. Представитель СМИ попросил прокомментировать резкие высказывания российского специалиста Игоря Шалимова в адрес футболиста, однако Дзюба нагрубил корреспонденту и предъявил угрозы.

На следующий день во время шоу на YouTube Слуцкий поддержал своего друга футболиста, назвав журналиста "дебилом".

"Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске "Коммент.Шоу" от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике ("Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время").

Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно", - заявил председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов.