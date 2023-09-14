В НАСА появился глава по исследованию НЛО

В НАСА появился директор, отвечающий за исследования НЛО или - неопознанных аномальных феноменов (НАФ или UAP), если исходить из новой терминологии. Об этом сегодня заявил глава агентства Билл Нельсон.

Кто занял столь интересную должность пока не раскрывается. При этом, усилить работу по сбору данных об UAP для лучшей помощи Пентагону агентству посоветовала независимая группа экспертов.

Сам же Нельсон заявил, что верит в существовании внеземной жизни на просторах Вселенной и, если команда экспертов что-то обнаружит, НАСА обязательно об этом расскажет, гарантируя прозрачность в исследованиях.