Бастрыкина заинтересовали угрозы представителя ВСУ к журналистам РФ

Главу СК России Александра Бастрыкина заинтересовали слова официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло. Ее высказывания могут расцениваться как угроза в адрес российских журналистов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Эштон-Чирилло заявила, что некий представитель российских СМИ уже на следующей неделе "заплатит", а все "российские пропагандисты" будут выслежены. О ком именно говорила представитель украинских сил все еще не ясно.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", - сказали в ведомстве.

По итогам проверки высказываний представителя Вооруженных сил Украины будет предоставлена правовая оценка.