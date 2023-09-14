14 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России За рубежом Украина
Фото:bauergriffinonline.com

Шон Пенн предложил переплавить "Оскары" для пуль против русских

Американский актер Шон Пенн предложил переплавить собственные статуэтки "Оскар" на пули для ВСУ. Таким образом украинцы смогут "стрелять по русским".

"Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских", - заявил актер в интервью журналу Variety после рассуждений об отказе пригласить президента Украины Владимира Зеленского на вручение премии в 2022 году. После этого актер заявил, что Зеленский никогда бы не поступил столь необдуманно как Уилл Смит.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Россия внесла 25 граждан США в стоп-лист в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. В их число вошли члены конгресса США, высокопоставленные американские чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

До этого Шон Пенн не скрывал своих политических взглядов и даже при личной встрече подарил президенту Украины "Оскар", предложив снять документальный фильм про Майдан.

Теги: Шон Пенн, Оскар, пули, ВСУ


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