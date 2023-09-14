США ввели санкции в отношении Игоря Алтушкина и РМК

14 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Свердловская область В России
Фото: РМК

США ввели санкции в отношении Игоря Алтушкина и РМК

Америка расширила санкционный список, внеся туда уральского бизнесмена Игоря Алтушкина и основанную им Русскую медную компанию (РМК). Соответствующая информация опубликована в списке офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под санкции также попали: "АвтоВАЗ", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Автодор", НПО "Сатурн", НПО "Союз", банк "Ак Барс", Синко-банк, автопроизводитель "Соллерс", железнодорожный оператор Globaltrans и еще свыше 100 отечественных компаний.

В список неугодных вошло несколько оборонных предприятий, например: завод имени Федорова, 419-й авиаремонтный завод, Челябинский тракторный завод, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также компания "Новатор". Под ограничения попали организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых и работающих в Арктике, такие как АО "АГД Даймондс", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Сибирская угольная компания", ООО "Редметконцентрат", ООО "Северная алмазная компания", ООО "Арктическая перевалка", "Ростелеком-Солар", ООО "Янская горная компания", "Воркутауголь", "Арктик Энерджис", ООО "Таймырская горная компания" и ключевой подрядчик "Газпрома" "Газпромстрой".

Персонами нон грата стало еще 20 человек. Помимо Игоря Алтушкина, это российские предпринимателей Искандар Махмудов и Андрей Бокарев., 

Теги: Алтушкин, РМК, США, санкции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети