США ввели санкции в отношении Игоря Алтушкина и РМК

Америка расширила санкционный список, внеся туда уральского бизнесмена Игоря Алтушкина и основанную им Русскую медную компанию (РМК). Соответствующая информация опубликована в списке офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под санкции также попали: "АвтоВАЗ", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Автодор", НПО "Сатурн", НПО "Союз", банк "Ак Барс", Синко-банк, автопроизводитель "Соллерс", железнодорожный оператор Globaltrans и еще свыше 100 отечественных компаний.

В список неугодных вошло несколько оборонных предприятий, например: завод имени Федорова, 419-й авиаремонтный завод, Челябинский тракторный завод, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также компания "Новатор". Под ограничения попали организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых и работающих в Арктике, такие как АО "АГД Даймондс", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Сибирская угольная компания", ООО "Редметконцентрат", ООО "Северная алмазная компания", ООО "Арктическая перевалка", "Ростелеком-Солар", ООО "Янская горная компания", "Воркутауголь", "Арктик Энерджис", ООО "Таймырская горная компания" и ключевой подрядчик "Газпрома" "Газпромстрой".

Персонами нон грата стало еще 20 человек. Помимо Игоря Алтушкина, это российские предпринимателей Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.,