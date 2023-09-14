14 Сентября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Уральца, обвиняемого в убийстве супруги-полицейской, заключили под стражу

Свердловчанина, обвиняемого в убийстве своей супруги участковой уполномоченной полиции из Нижних Серег 31-летней Эльвиры Муфазаловой, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-службе СКР по Свердловской области

"Судом по ходатайству Следственного комитета России по Свердловской области в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей супруги-полицейской, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.10.2023 включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой - на тот момент она находилась в декретном отпуске. Смерть наступила от асфиксии, однако при осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти. Под подозрения сразу попал 21-летний Анатолий Хлызов, которого в его подростковые годы полицейский опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку. Парня задержали, но спустя четыре месяца отпустили.

Сегодня стало известно, что следователи нашли доказательства причастности к убийству Муфазаловой ее супруга. Мужчине уже предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а также по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования данной истории. После этого никаких сведений о произошедшем общественности не сообщалось.

Теги: Нижние Серги, полицейская, обвинение, убийство, муж


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