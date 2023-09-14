14 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Приоритеты развития Владимира обсудили на совещании у губернатора Александра Авдеева

Накануне Губернатор Александр Авдеев провёл рабочее совещание по вопросам развития коммунального хозяйства и благоустройства областной столицы. В обсуждении приняли участие руководители инфраструктурного блока областного правительства, глава города Владимира Дмитрий Наумов, а также представители структурных подразделений мэрии, курирующие городские дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, содержание, благоустройство и озеленение муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Перед коммунальным блоком областного центра стоят серьёзные задачи по наращиванию технологического и человеческого капитала, наведению порядка на дорогах и во дворах, выстраиванию системного подхода к формированию зелёных насаждений. Требуют замены и обновления скамейки, урны, секции ограждений и остановочные павильоны.

Благодаря поддержке областного бюджета в ближайшие три года для Владимира планируется закупка более 60 единиц коммунальной спецтехники, что позволит более качественно содержать город, в том числе в зимнее время. На обслуживание растущего автопарка в 2024 году планируется дополнительное финансирование. Зимой к работе на технике планируется привлекать специалистов из сельскохозяйственной и лесной отраслей.

совещание, александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В ходе подготовки к зимнему периоду город пополняет запасы пескосоляной смеси, а также противогололедных материалов и антигололёдных средств «Бионорд», которые в первую очередь планируется использоваться на тротуарах и пешеходных зонах. Дмитрий Наумов сообщил, что предпринимаются все меры для качественного содержания города Владимира в зимний период.

Директор МКУ «Центр управления городскими дорогами» Алексей Афанасьев сообщил о намерениях увеличить штат сотрудников организации до конца года. Параллельно решается задача по снижению текучести кадров. С 1 октября зарплаты работников ЦУГД будут увеличены от 10 до 30 процентов. Удерживать работников коммунальных служб также будут с помощью компенсаций за аренду жилья и предоставления льготной ипотеки.

«В доме должно быть чисто! Расставьте приоритеты. Если потребуется, «перетрясите» бюджет. Ключевая цель — создать постоянный состав линейного персонала, который будет держать город в порядке. Это должна быть крепкая команда универсалов, которые зимой чистят снег, а летом могут сами создавать элементы благоустройства — делать лавочки, класть дорожки, приводить в порядок школьные дворы», - подчеркнул Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В перспективе руководство города планирует пересмотреть подходы к высадке деревьев, кустарников и декоративных растений. Год от года планируется увеличивать количество высаживаемых деревьев и цветов. Губернатор предложил сделать акцент на вертикальном цветочном оформлении улиц, в первую очередь в историческом центре. Ввиду использования лёгких конструкций оно не закрывает архитектуру, не требует больших затрат, комфортно в содержании и главное — заметно украшает город. Кроме того, рассматривается возможность создания новой структуры — дирекции парков — для того, чтобы снять со сферы культуры несвойственные ей функции и привести в порядок городские рекреационные зоны.

Теги: александр авдеев, приоритет развития владимира, коммунальное хозяйство


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