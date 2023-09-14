Алексей Текслер поручил открыть "Добро.Центры" в каждом муниципалитете

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов открыть в каждой территории центры поддержки добровольчества "Добро.Центров", передает корреспондент Накануне.RU.

"Открытие Добро.Центров – это прямое поручение Президента. Найдите активную молодежь, найдите площадку, где они смогут собираться. Почему у нас нет таких центров в каждом муниципалитете? Коллеги, обращайте на это внимание. Мы говорим про формирование нового общества, патриотического общества. С молодежью нужно работать", - подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящий момент в регионе открыто девять "Добро.Центров". Они расположены в Челябинске, Копейске, Каслях, Снежинске, Трехгорном, Чебаркуле, Магнитогорске. Как рассказала начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина, на текущий момент общая численность жителей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Челябинской области, зарегистрированных на портале DOBRO.RU, – более 63 тыс. человек. Направления деятельности разные: сбор гуманитарной помощи, волонтеры-медики, волонтеры Победы, экологическое волонтерство и др.

В Челябинске статус "Добро.Центра" получила общественная благотворительная организация "Истории хороших дел". Она реализует два проекта по содействию в трудоустройстве людей с инвалидностью "Работа для всех 74" и проект правового и финансового просвещения Клуб активных инициатив "СО-граждане".

"В рамках реализации проекта "СО-граждане" будут проводиться очные и очно-дистанционные просветительские мероприятия на темы "серебряного" волонтёрства, проявления активной гражданской позиции через сайты органов власти, ЖКХ, гражданского права, прав потребителя, финансовой безопасности, психологии конфликтов; будут проводиться курсовые занятия с гражданами пенсионного возраста, где они научатся пользоваться порталом "Госуслуги", узнают про площадки для онлайн-голосований, интернет-приёмные органов власти, социальные сети и о том, как безопасно пользоваться интернетом, а также будет создан Клуб активных инициатив "СО-граждане", - рассказали в Молодежном ресурсном центре.

В Магнитогорске "Добро.Центр "Молоды душой" открылся в мае. На его создание магнитогорские активисты получили грант в размере 2 млн рублей. "В центре жители города могут проходить обучение по социальному проектированию, составлению грантовых заявок, обращению с цифровыми сервисами. Добро.Центр станет местом притяжения и объединения людей, которые хотят что-то изменить в своем городе", - отмечали в пресс-служба администрации города.