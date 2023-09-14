Дерипаска озвучил сумму активов, возвращающихся в Россию из-за границы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что охота американских олигархов из deep state (глубинного государства) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам. Их он привел в своем telegram-канале.

500 млрд – 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности.

"Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но, тем не менее, этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", - написал Дерипаска.