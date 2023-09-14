В Челябинске сотрудника РЖД осудили за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Начальника Челябинской дирекции связи филиала "РЖД" приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда, обвиняемый смонтировал и установил в служебных помещениях РЖД устройства, предназначенные для майнинга криптовалюты, и подключил к электросети. В результате РЖД понесло затраты в размере более 100 тыс. рублей на оплату незаконно используемой электроэнергии.

Мужчина добровольно возместил причиненный вред.