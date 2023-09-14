14 Сентября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

На Ямале из-за аварии в котельной пострадали трое рабочих

В Ямальском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования трех рабочих при аварии в котельной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

12 сентября 2023 года на территории производственной базы вблизи поселка Харасавей Ямальского района, при производстве пуско-наладочных работ в дизельной котельной произошла авария, в результате чего пострадали трое рабочих коммерческой организации. С травмами различной степени тяжести мужчины доставлены в окружную клиническую больницу.

В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Теги: котельная, авария, рабочие


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