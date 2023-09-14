14 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Додон сообщил, что суд разрешил ему покинуть страну

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны.

Ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд отклонено, написал Додон в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что не собирается покидать республику.

"Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - заявил Додон.

В мае прошлого года Додона, задержанного по подозрению в коррупции и измене родины, поместили в следственный изолятор после окончания обыска в его доме. Позже суд принял решение о помещении бывшего главы государства под домашний арест.

В декабре 2021 года сообщалось, что Додон стал подозреваемым по делу о хищении $12 млн. Экс-президент вину отрицал и заявлял, что генпрокуратура решила вернуться к рассмотрению дела 13-летней давности.

Теги: игорь додон, молдавия, суд


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