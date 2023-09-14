Во Владимирском госуниверситете прошёл цикл мероприятий по теме борьбы с терроризмом

В опорном вузе региона состоялся круглый стол на тему «Терроризм – угроза XXI века». Организатором выступил координационный центр ВлГУ при поддержке Правительства Владимирской области, Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ, Ассоциации Группы «Вымпел» и Совета ректоров вузов региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, мероприятие было посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участник спецоперации по освобождению заложников в Беслане – кавалер ордена Мужества, первый вице-президент Ассоциации Группы «Вымпел», полковник запаса Владимир Силантьев рассказал о трагических событиях 1 сентября 2004 года. Тогда в школе №1 погибли более 334 человек, среди них 186 детей.

«Главное в борьбе с терроризмом – не забывать. После 2004 года ко многим пришло осознание, что с терроризмом нужно бороться всем миром. Молодёжи нужно встречаться с первоисточником, который расскажет им правду, а не получать информацию от сомнительных интернет-ресурсов. Только совместными усилиями мы можем сделать так, чтобы наша великая многонациональная Россия процветала», – уверен Владимир Силантьев.

В рамках мероприятия была представлена интерактивная выставка, посвящённая спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел». Участники почтили память жертв терактов и погибших бойцов спецназа минутой молчания.

«Люди, освобождавшие заложников, говорят о той боли и скорби, свидетелями которой стали в Беслане, о проявлении мужества бойцов спецназа. На мой взгляд, нужно воспитывать идеологическую устойчивость и знание, что дело наше правое – формировать среди молодёжи традиционные ценности, высокие нравственные идеалы, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу», – отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

В ходе встречи состоялась премьера документального фильма, который готовила съемочная группа ВлГУ во время траурных мероприятий в Беслане с 31 августа по 3 сентября. Участником вахты памяти стал и ректор вуза Анзор Саралидзе.