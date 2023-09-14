Чудо в поле - версия 2.0. Из самолета "Уральских авиалиний" изъяли черные ящики

Спустя три дня после приземления самолета "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, с борта изъяли черные ящики. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что расследование поручено самым опытным следователям-криминалистам.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи - Омск. Во вторник около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту было больше сотни пассажиров, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

По предварительным данным, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса - там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.