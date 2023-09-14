Армянский политолог заявил о смене внешнеполитического курса Армении

Армянский политолог Бениамин Матевосян полагает, что сделанные в последнее время премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления говорят о смене внешнеполитического курса страны.

По мнению эксперта, Пашинян в двух интервью и в выступлении в парламенте продемонстрировал реальную позицию властей Армении не только по участию России в урегулировании карабахской проблемы, но и в целом относительно присутствия России на Южном Кавказе.

"Интервью и последние высказывания Никола Пашиняна – это все заявления, декларирующие смену внешнеполитического вектора Армения. Всё, что раньше ограничивалось пропагандой внутри Армении, – пропагандой провластных СМИ, провластных экспертов – за последние несколько дней было озвучено Пашиняном", - сказал Матевосян РИА Новости.

Напомним, Матевосян говорил о двух заявлениях Пашиняна, сделанных в интервью. Во-первых, он сказал, что из-за конфликта на Украине "Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном". Во-вторых, Пашинян считает, что российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе.