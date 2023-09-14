Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга изменят на время "Кросса нации"

В Екатеринбурге маршруты общественного транспорта изменят на время проведения соревнований по легкой атлетике "Кросс нации".

Напомним, забег пройдет уже в эту субботу, 16 сентября. Ранее в мэрии уральской столицы назвали улицы, которые перекроют на время мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, изменения коснутся и движения общественного транспорта.

Так, с 6:00 до 15:00 закрывается движение троллейбусов по улицам Мира, Малышева от Центральной гостиницы до конечной станции Академическая в обоих направлениях.

Движение трамваев закроется с 6:00 до 15:00 по проспекту Ленина от улицы Гагарина до улицы Луначарского и по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки Блюхера до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях.

Ряд изменений коснется и автобусного движения по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской и по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира с 6:00 до 15:00.

Как именно будет ходить общественный транспорт на время перекрытий, можно узнать на официальном портале Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в столице Урала запретят продажу алкоголя на время "Кросса нации".