14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга изменят на время "Кросса нации"

В Екатеринбурге маршруты общественного транспорта изменят на время проведения соревнований по легкой атлетике "Кросс нации".

Напомним, забег пройдет уже в эту субботу, 16 сентября. Ранее в мэрии уральской столицы назвали улицы, которые перекроют на время мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, изменения коснутся и движения общественного транспорта.

  • Так, с 6:00 до 15:00 закрывается движение троллейбусов по улицам Мира, Малышева от Центральной гостиницы до конечной станции Академическая в обоих направлениях.
  • Движение трамваев закроется с 6:00 до 15:00 по проспекту Ленина от улицы Гагарина до улицы Луначарского и по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки Блюхера до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях.
  • Ряд изменений коснется и автобусного движения по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской и по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира с 6:00 до 15:00.

Как именно будет ходить общественный транспорт на время перекрытий, можно узнать на официальном портале Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в столице Урала запретят продажу алкоголя на время "Кросса нации".

Теги: транспорт, Кросс нации, маршруты, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2023 15:36 Мск На время "Кросса нации" в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя
Ранее 31.08.2023 15:31 Мск В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса нации"

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