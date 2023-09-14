Президент Турции признался, что спит по 5-6 часов в сутки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спит всего по 5-6 часов в сутки. Он сообщил, что заканчивает работать поздно ночью. Глава государства считает, что с иным графиком нельзя "ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие".

"Из человека, который начинает работу ровно в 9 и уходит с нее в 17-18 часов, управленца не получится", - заявил Эрдоган.

Летом этого года президент России Владимир Путин рассказывал, что сейчас спит "немного, в основном, 6-7 часов". Президент США Джо Байден не рассказывал, сколько спит, а вот его предшественник Дональд Трамп еще до президентства рассказывал, что спит не больше 4-5 часов в сутки.