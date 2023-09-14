14 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Православные верующие со всей России вышли на Симеоновский крестный ход до духовной столицы Урала — Верхотурья

Сегодня паломники со всех уголков России собрались в Алапаевске, чтобы пройти Симеоновским крестным ходом до духовной столицы Урала — Верхотурья. За 11 дней верующие преодолеют 180 км и примут участие в службах во всех храмах на своем пути.

крестный ход(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Сегодня в путь отправились 75 человек, а по дороге к ним будут присоединяться и другие верующие. В этом году крестный ход начался в День церковного новолетия, то есть в день нового церковного года.

крестный ход(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Симеоновский крестный ход имеет большую историю, и в новейшей истории этот крестный ход проходит 15-й раз. Праведный Симеон оказывает большую помощь, и даже Симеонова тропа уже прославлена своими чудесами: болезни проходили, у кого не было детей — появлялись дети, в общем, жизнь налаживалась», — говорит организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

икона, симеон верхотурский(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестоносцев в пути будет сопровождать и образ святой Екатерины, который передал паломникам директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Как и в дореволюционное время, путь будет пройден под покровительством двух икон — Симеона Верхотурского и святой Екатерины.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Учредители Фонда святой Екатерины чтят память Симеона Верхотурского. Уже много лет мы восстанавливаем храм в Верхотурье, где находятся мощи святого Симеона», — говорит директор Фонда Александр Андреев.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Завершится крестный ход 25 сентября в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья. В этот день там отметят праздник перенесения мощей святого праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

Теги: симеоновский крестный ход, фонд святой екатерины, верхотурье


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