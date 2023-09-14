Во всем Академическом в Екатеринбурге на несколько минут отключилось электричество

Сегодня днем во всем Академическом районе Екатеринбурга на несколько минут пропало электричество. Это коснулось не только жилых домов, но также торговых точек и офисов по оказанию различных услуг.

Как передает пресс-служба "Россети-Урал", технологическое нарушение было зафиксировано в распределительной кабельной сети 10 кВ. На место выехали аварийно-восстановительные бригады для восстановление электроснабжения и выяснения причины инцидента.

В скором времени в домах самого молодого района города снова появился свет. Электроснабжение было восстановлено в 15.44 - через 15 минут после его отключения, отмечают в компании.