В РКН прокомментировали возможность блокировки WhatsApp

В Роскомнадзоре заявили, что будут требовать от WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской) удалять недружественные каналы с запрещенной информацией. Отказ может повлечь блокировку приложения в России, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в стране и ориентируются на российских пользователей.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил блокировку в России мессенджера WhatsApp. Причина – обновление, которое позволяет публиковать там новости, создавая профильные каналы. В своем telegram-канале политик написал, что превращение WhatsApp из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство: информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу.

Ранее мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов – аналогичных тем, что уже много лет есть в Telegram.