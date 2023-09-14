14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дерипаска озвучил стоимость активов "деловых русичей", попавших под западные санкции

Основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так норовят обобрать "деловых людей".

"От 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $ инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

"Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", - добавляет бизнесмен.

Сам он не указывает, удалось ли ему вернуть что-то в обход наложенных на него санкций и были ли "наезды" на него лично.

Дерипаска прокомментировал публикацию в Wall Street Journal, рассказывающую о так называемых "охотниках на олигархов" – специальном подразделении Минюста США KleptoCapture. Оно было создано около года назад и сначала интересовалось непосредственно яхтами и самолетами российских бизнесменов, но потом стало работать "тоньше": теперь фокус интереса подразделения на юристах и прочих дельцах и посредниках, помогающих российским олигархам выводить деньги из-под санкций.

Теги: олег дерипаска, олигархи, санкции, активы


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