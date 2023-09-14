В Омской области наградят бабушку-водителя, возившую губернатора по сгоревшей деревне

Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился наградить бабушку-водителя Надежду Кучумову из сгоревшей деревни Чистоозерье, которая возила его на автомобиле по пепелищу.

11 сентября Виталий Хоценко подписал распоряжение №117-р о награждении государственными наградами и присвоении почётных званий жителям Омской области, в соответствии с которым Кучумова награждена за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию знаком отличия "За служение Омской области" III степени. Согласно документу, почётных наград и званий удостоены кроме Кучумовой еще 28 женщин. 26 многодетных омичек награждены медалью "Материнская слава", сообщает администрация Омской области.

Напомним, 27 апреля деревня Чистоозерье в Большереченском районе практически полностью выгорела. Уцелели два дома, один из них принадлежит Надежде Кучумовой, которая отказалась покидать деревню, где родилась и прожила всю свою жизнь.