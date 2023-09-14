ЕС перестал называть российских бизнесменов олигархами

Евросоюз решил не называть "олигархами" российских бизнесменов при введении санкций против них.

В "Официальном журнале ЕС" термин "олигарх" в описании российских граждан теперь заменен на словосочетание "ведущий бизнесмен", сообщает ТАСС.

Изменения внесены в информацию о 140 физических и 41 юридическом лицах РФ, которые попали под европейские санкции.

Напомним, еще несколько лет назад и в Кремле, и в кабмине заявляли, что в России уже нет олигархов. "Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.