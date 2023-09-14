На вторую очередь "Дацюк Арены" выделили еще 350 миллионов рублей

Правительство Свердловской области выделило 350 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены" в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Напомним, что в феврале текущего года в регион также было направлено на эти цели 100 млн рублей. Данную сумму в качестве приза получила команда "СВ Металл", одержав победу в Ночной хоккейной лиге в 2022 году.

В 2022 году Павел Дацюк объявил о своем уходе из спорта. В ХК "Автомобилист" заявляли, что не знают, когда прославленный хоккеист проведет свой прощальный матч.