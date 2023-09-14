Мошенники обманули жительницу Алапаевска на 1,2 млн от имени Минздрава

Жительница уральского города Алапаевск стала жертвой мошенников. Ущерб превысил 1,2 млн рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, женщина работает в системе здравоохранения. На днях ей в мессенджере пришло сообщение от коллеги по работе, что сейчас позвонят из Министерства здравоохранения России. Она хотела узнать цель звонка, но не успела, так как ей действительно позвонил неизвестный. Мужчина назвался "представителем Минздрава РФ".

Звонивший с ходу заявил, что "мошенниками взломана база здравоохранения и произошла утечка персональных данных". Затем свердловчанке перезвонил "сотрудник Центробанка России". Этот пояснил, что на ее имя в двух разных банках уже оформлены кредиты. Деньги готовы к выдаче и ей надо лично явиться в отделения банков, чтобы отменить заявки. При этом сами отделения находятся в Екатеринбурге. А чтобы женщина побыстрее добралась, лжесотрудник даже заказал ей такси.

В итоге в одном банке отказали, однако в отделении другого кредит ей оформили. Обналичив деньги, по инструкции звонившего жертва перевела 980 тысяч рублей на указанные им счета и вернулась домой. На следующий день ей вновь позвонил "представитель ЦБ" и потребовал пройти в местное отделение банка, оформить там кредит, а средства внести на "безопасную ячейку" через терминал. Выполнив указания, часть денег женщина успела перевести мошенникам, но часть осталась у нее на карте.

После этого у свердловчанки появились сомнения. Она наконец-то позвонила коллеге, от чьего имени и получила сообщение о звонке. Оказалось, что его аккаунт взломали, а сам он никому и ничего не отправлял. Женщина пошла в полицию. Там возбудили уголовное дело статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, ранее в свердловском Минздраве уже предупреждали об аферистах, которые выдают себя за их сотрудников. В ведомстве рассказали, что делать в таких случаях.