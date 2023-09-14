Спортсмены из сборной России получат компенсации, если не смогут попасть на Олимпиаду в Париже

Российские спортсмены, которые не смогут поехать на Олимпиаду в Париже, получат единовременные выплаты.

Деньги получат члены сборной, которые уже выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться к Играм, но лишены возможности поехать на них. Также выплаты получат те, кто "по моральным соображениям не хочет подписывать документы".

Пока Международный олимпийский комитет (МОК) не заявлял о необходимости подписывать какие-либо документы со стороны российских спортсменов, но глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не сомневается, что это произойдет.

"Выплаты будут осуществляться в начале следующего года по летним видам спорта. Единовременные выплаты будут составлять 500 тыс., 350 тыс. и 250 тыс. руб. за спортивные результаты. По 150 тыс. руб. получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях", - цитируют Позднякова "Ведомости".

По словам главы ОКР, такие выплаты соответствуют вознаграждениям от Минспорта за участие в чемпионатах мира.

Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что россияне получили доступ на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.