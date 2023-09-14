14 Сентября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Алексей Текслер поручил главам обеспечить готовность муниципалитетов к отопительному сезону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов своевременно получить паспорта готовности к отопительному сезону, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону составляет 97,7 процента. "Главы должны держать на контроле эту тему, все территории должны быть готовы к отопительному сезону, своевременно пройти проверку Ростехнадзора, обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований", - подчеркнул он.

Также главам поручено обеспечить первоочередную подачу тепла в социальные учреждения. "Я считаю, что по социальным учреждениям эту работу, коллеги, надо уже вести", - отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе рассказал, что все проблемные вопросы по подготовке к отопительному сезону обсуждались на четырех кустовых совещаниях, проведенных с участием Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции, поставщиков энергоресурсов, глав и заместителей глав муниципальных образований. также они рассматриваются на заседаниях штаба по тепло- и электроснабжению области.

"Все главы предупреждены о персональной ответственности за подготовку к отопительному сезону, которую они несут в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул он.

В этом году были увеличены объемы замены ветхих сетей более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Этого удалось добиться благодаря новой региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры позволила увеличить о (758 км вместо 342 км). В целом на модернизацию и подготовку к зиме коммунальных объектов в этом году предусмотрено около 3,2 млрд рублей.

При этом удалось снизить более чем на 1,2 млрд рублей задолженность муниципалитетов области в сфере ЖКХ. Однако у 15 территорий задолженность выросла. Министр поручил главам этих муниципалитетов активизировать претензионную работу.

С приближением холодов особенно актуальным вопросом становится газификация. Ее уровень в области составляет 77%. Этот показатель выше общероссийского. В этом году на строительство газопроводов и газовых сетей 22 муниципальным образованиям выделены субсидии в объеме более 1 млрд рублей по 43 объектам. На эти средства планируется построить 350 км газопроводов и газовых сетей к концу года. В результате будет газифицировано 23 населенных пункта, к газу смогут подключиться более 3 тыс. домовладений. В 2024 году темпы газификации планируется нарастить в ходе реализации профильных программ.

"Продолжаем исполнять поручение Президента – по догазификации. Нужно темпы усиливать", - обратился к главам Алексей Текслер.

Напомним, в августе по инициативе Алексея Текслера увеличили выплату на приобретение внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан до 150 тысяч рублей. Социальную выплату могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет, малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет.

"Благодаря этому решению главы региона объем государственной помощи для многих семей увеличится. В этом году мы неоднократно расширяли перечень категорий южноуральцев, которые имеют право возмещать расходы на установку внутридомового газового оборудования. И мы видим результат: если в прошлом году выплаты получили порядка 1500 семей, то за неполные восемь месяцев 2023 года – почти 2000 семей", – рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальный размер выплаты составляет 200 тыс. рублей.

Теги: отопление, отопительный сезон, Алексей Текслер,


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