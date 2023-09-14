Предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 серебренников, это предатели, - Песков

В Кремле не видят ничего плохого в том, что российские бизнесмены пытаются через суд снять с себя европейские санкции. И некоторым это даже удается. "Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 серебренников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы. А вообще все санкции незаконны", - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова радио "Коммерсант FM".

Представитель Кремля заявил, что в администрации президента не понимают ни логику самих санкций, ни логику их снятия.

Ранее стало известно, что ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов: главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова. Шульгин добился снятия санкций именно через суд.