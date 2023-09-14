В Перми почтили память погибших при крушении "Боинга" в 2008 году

В Перми почтили память погибших при крушении "Боинга" в 2008 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

14 сентября исполнилось 15 лет с момента авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг-737". На мемориальном комплексе на месте крушения самолета в Свердловском районе Перми прошел "Час памяти".



В траурной церемонии приняли участие заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Наталия Коробко и первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, а также родственники и друзья погибших. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв катастрофы минутой молчания.

Напомним, крушение пассажирского лайнера "Боинг 737-505" произошло 14 сентября 2008 года. Самолет летел из Москвы в Пермь и разбился при заходе на посадку.