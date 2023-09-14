14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В МВД Эстонии предлагают конфисковать находящиеся в стране российские автомобили

Автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Эстонии, должны быть конфискованы или перерегистрированы, считает министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что это его личная позиция, которая не распространяется на все правительство.

"Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" – цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что автомобили с российскими номерами нельзя выпускать из Евросоюза, поскольку это будет перемещением находящихся под санкциями товаров.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснение по санкциям в отношении россиян. В них, в частности, разрешается конфисковать у въезжающих в ЕС россиян автомобили, смартфоны и даже одежду. Но члены союза могут самостоятельно регулировать жесткость этих запретов. В итоге Финляндия не стала вводить запрет на въезд российских автомобилей, а Латвия и Эстония – стали.

Теги: эстония, автомобили, конфискация, мвд, россияне, санкции


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