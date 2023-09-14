14 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура проверит школу в Екатеринбурге, где посреди уроков загорелся пристрой

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после возгорания пристроя здания школы в Чкаловском районе города. Все случилось во время уроков.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Санаторная в уральской столице. На площади в 10 квадратных метров горел пристрой средней образовательной школы. Еще до прибытия пожарных из ее здания самостоятельно эвакуировались 760 человек.

"Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на здание школы не было", - отметили в МЧС.

пожар в пристрое к школе в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В итоге огнеборцы ликвидировали возгорание. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о школе №44. Горел пристрой к запасному выходу. Из здания были эвакуированы как ученики, так и педагоги и сотрудник школы.

В данный момент устанавливаются причины возгорания. Отдельно прокуроры оценят противопожарную безопасность в образовательном учреждении.

пожар в пристрое к школе в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: школа, пристрой, пожар, МЧС, прокуратура, Екатеринбург


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