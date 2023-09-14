В Екатеринбурге на две недели изменят маршруты трех трамваев

В Екатеринбурге, начиная с 16 сентября и до 1 октября будут изменены схемы маршрутов трамваев №9, №14 и №17. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от остановки "Ферганская" до конечной станции "Керамическая", который будет закрыт в обоих направлениях. С 00.00 16 сентября и до 05.00 1 октября там будет проводиться реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии в Солнечный.

Маршруты трамваев будут следующими:

№ 9: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

№ 14: Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

№ 17: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Напоминаем, что сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.