Роспотребнадзор призвали проверить iPhone 12 на излучение радиации

Российским надзорным органам следует проверить iPhone 12 на соответствие нормативам по радиации, учитывая ситуацию во Франции, считает экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, есть "все основания для тревоги".

"Надо разбираться, почему именно этот телефон запретили, надо посмотреть его технические характеристики. Нужно спросить тех, кто официально дал разрешение на завоз на наш рынок этих телефонов. Соответствующим структурам, которые отвечают за профилактику вредного воздействия окружающей среды, нужно обратить внимание на этот вопрос. Если у нас официально разрешена продажа этих телефонов, если это подтверждается той тревогой, которую высказали на уровне государства во Франции, то возникает вопрос, как вы допускали эти изделия на наш рынок, не проверив то, что обязаны исследовать", - цитирует Онищенко радиостанция "Говорит Москва".

Накануне стало известно, что французская служба по надзору за радиацией (ANFR) запретила продажи смартфона iPhone 12 из-за превышения допустимого уровня излучаемой радиации. Об этом министр цифровой экономики республики Жан-Ноэль Барро сообщил изданию Le Parisien.

Исследования ANFR показали, что удельный коэффициент поглощения (SAR) у этой модели смартфонов немного выше, чем разрешено законом, сообщил Барро.

По словам министра, обновления программного обеспечения будет достаточно, чтобы устранить проблемы с радиацией у модели, которую Apple продает с 2020 года.

"Ожидается, что Apple отреагирует в течение двух недель. Если они не сделают этого, я готов отозвать все iPhone 12, находящиеся в обращении. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов", - заявил министр.

Также ANFR передаст результаты своих исследований в регулирующие органы других стран ЕС, так что они тоже могут ввести запреты и ограничения для iPhone 12.

Удельный коэффициент поглощения (англ. specific absorption rate, SAR) электромагнитной энергии — показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Данным показателем, в частности, измеряют величину вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Согласно исследованиям, превышение норм SAR может увеличить риск некоторых форм рака.