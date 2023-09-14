14 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полпредство анонсировало создание центра поддержки микроэлектроники на Урале

На Урале будет создан центр поддержки микроэлектронной промышленности, об этом заявил помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий.

Обсуждение перспектив отрасли прошло в УрФУ. Евгений Гурарий принял участие в мероприятии по поручению полномочного представителя президента Владимира Якушева, сообщили в пресс-службе полпредства.

Помощник полпреда отметил, что на Урале большое количество предприятий электроники и микроэлектроники, которые находятся по ряду направлений на передовых позициях, многие из них стратегические, причем не только в УрФО, но и для всей России.

Евгений Гурарий(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"И совершенно очевидно, что эти предприятия нуждаются в поддержке, помощи и внимании со стороны органов власти всех уровней. Особенно актуальным это стало в последнее время, поскольку такая продукция — основа инновационно-технологического развития страны в ряде ключевых отраслей", — сказал он.

Одно из ключевых направлений таких усилий — кадровое обеспечение предприятий. Евгений Гурарий напомнил: год назад по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева была поддержана инициатива, нацеленная на создание учебно-научного центра "Микроэлектроника" на базе УрФУ и с участием УПКБ "Деталь". Центр станет важной точкой развития и взаимодействия предприятий этого сектора.

Большую роль в этом сыграет и подписанное на ИННОПРОМ соглашение между Минпромторгом, Минобрнауки, правительством Свердловской области и УрФУ, предполагающее развитие технологического партнерства в сфере микроэлектроники.

"Уверен, нам удастся создать на Урале мощный центр поддержки микроэлектроники — в части подготовки кадров и по реализации научно-исследовательских работ в интересах отрасли. Мы нацелены на всестороннюю поддержку этого сектора", — передал слова полпреда Евгений Гурарий.

Евгений Гурарий(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Теги: микроэлектроника, Евгений Гурарий


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