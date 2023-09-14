Латвия на два года отложила обязательный экзамен по латышскому языку для россиян

Сейм Латвии окончательно утвердил отсрочку для россиян на сдачу экзамена по латышскому языку. Отсрочка составит два года.

В этот период россияне смогут получить временный вид на жительство, но по истечению отсрочки им все равно придется сдавать экзамен. Социальные гарантии получат только те люди, место жительства которых задекларировано.

В парламенте Латвии утвердили правило получения двухлетнего вида на жительство: до конца 2023 года нужно будет подать заявление в управление по делам гражданства и миграции и заплатить пошлину в 100 евро.

При этом сейм отклонил поправку, которая освобождала от экзамена по латышскому языку россиян в возрасте 65+. Такое освобождение будет действовать только для людей старше 75 лет, всем остальным придется учить латышский.