14 Сентября 2023
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Фото: Flickr / Luigi Mengato

Латвия на два года отложила обязательный экзамен по латышскому языку для россиян

Сейм Латвии окончательно утвердил отсрочку для россиян на сдачу экзамена по латышскому языку. Отсрочка составит два года.

В этот период россияне смогут получить временный вид на жительство, но по истечению отсрочки им все равно придется сдавать экзамен. Социальные гарантии получат только те люди, место жительства которых задекларировано.

В парламенте Латвии утвердили правило получения двухлетнего вида на жительство: до конца 2023 года нужно будет подать заявление в управление по делам гражданства и миграции и заплатить пошлину в 100 евро.

При этом сейм отклонил поправку, которая освобождала от экзамена по латышскому языку россиян в возрасте 65+. Такое освобождение будет действовать только для людей старше 75 лет, всем остальным придется учить латышский.

Теги: латвия, латышский язык, экзамен


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